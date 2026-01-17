flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1858 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1858 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1858 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC704,356

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1858
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:320 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1858 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (26)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1858 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 709601 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 1250. La subasta tuvo lugar el 6 de junio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta Patrick Guillard Collection - 5 de abril de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónMS60
Precio
263 $
Precio en la divisa de la subasta 240 EUR
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 14 de enero de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónAU
Precio
123 $
Precio en la divisa de la subasta 120 EUR
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónXF45
Precio
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF40
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 6 de junio de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta Coins NB - 11 de marzo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta Patrick Guillard Collection - 30 de septiembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónMS60
Precio
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 26 de octubre de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de octubre de 2021
ConservaciónXF45
Precio
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 18 de septiembre de 2021
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha18 de septiembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 8 de diciembre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de diciembre de 2020
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 5 de marzo de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónMS61
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 5 de marzo de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónAU55
Precio
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta WAG - 6 de mayo de 2018
VendedorWAG
Fecha6 de mayo de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta MDC Monaco - 20 de mayo de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha20 de mayo de 2017
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1858 A en subasta iNumis - 10 de marzo de 2015
VendedoriNumis
Fecha10 de marzo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1858. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1858. A es de 320 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1858 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1858 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1858. A?

Para vender 20 céntimos del 1858, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1858Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 20 céntimosSubastas numismáticas