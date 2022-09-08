flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1866 K "Tipo 1864-1866" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1866 K "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1866 K "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Inasta Spa

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC412,859

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1866 K "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (9)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1866 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 351911 vendido en la subasta Warszawskie Centrum Numizmatyczne por PLN 165. La subasta tuvo lugar el 8 de septiembre de 2022.

Estado de conservación
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
11 $
Precio en la divisa de la subasta 9 EUR
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta Inasta - 8 de febrero de 2024
VendedorInasta
Fecha8 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
27 $
Precio en la divisa de la subasta 25 EUR
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta WCN - 8 de septiembre de 2022
VendedorWCN
Fecha8 de septiembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta CNG - 20 de julio de 2022
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta CNG - 20 de julio de 2022
VendedorCNG
Fecha20 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta Rio de la Plata - 19 de marzo de 2022
VendedorRio de la Plata
Fecha19 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta CNG - 1 de diciembre de 2021
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta CNG - 1 de diciembre de 2021
VendedorCNG
Fecha1 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta Aste - 1 de junio de 2019
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta Aste - 1 de junio de 2019
VendedorAste
Fecha1 de junio de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1866 K en subasta Cayón - 26 de febrero de 2010
VendedorCayón
Fecha26 de febrero de 2010
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1866. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1866. K es de 15 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1866 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1866. K?

Para vender 20 céntimos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1866Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 20 céntimosSubastas numismáticas