flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1867 A "Tipo 1867-1868" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1867 A "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1867 A "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: AURORA

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,611,381

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1867 A "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (54)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1867 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 70614 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 480. La subasta tuvo lugar el 12 de octubre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Istra Numizmatika - 17 de enero de 2026
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Istra Numizmatika - 17 de enero de 2026
VendedorIstra Numizmatika
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
12 $
Precio en la divisa de la subasta 10 EUR
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de septiembre de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta AURORA - 31 de julio de 2025
VendedorAURORA
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónAU
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 4000 RUB
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Coins NB - 26 de abril de 2025
VendedorCoins NB
Fecha26 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Numismatica Ferrarese - 30 de marzo de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Russiancoin - 23 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Katz - 14 de enero de 2025
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Coins NB - 10 de agosto de 2024
VendedorCoins NB
Fecha10 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Savoca Numismatik - 27 de julio de 2024
VendedorSavoca Numismatik
Fecha27 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Pesek Auctions - 8 de mayo de 2024
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Pesek Auctions - 8 de mayo de 2024
VendedorPesek Auctions
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Katz - 10 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Aureo & Calicó - 14 de febrero de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha14 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 A en subasta Coins NB - 16 de diciembre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha16 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1867. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1867. A es de 20 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1867 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1867. A?

Para vender 20 céntimos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1867Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 20 céntimosSubastas numismáticas