flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1864 A "Tipo 1864-1866" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1864 A "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1864 A "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC268,255

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1864
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:200 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1864 A "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (23)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1864 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 639 vendido en la subasta Burgan Numismatique - Maison Florange por EUR 460. La subasta tuvo lugar el 12 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 40 USD
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta cgb.fr - 9 de julio de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de julio de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
227 $
Precio en la divisa de la subasta 210 EUR
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta WAG - 11 de febrero de 2024
VendedorWAG
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Pruvost - 25 de septiembre de 2022
VendedorPruvost
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta cgb.fr - 26 de abril de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de abril de 2022
ConservaciónMS62
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Auctiones - 20 de marzo de 2022
VendedorAuctiones
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Heritage - 17 de enero de 2018
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Heritage - 17 de enero de 2018
VendedorHeritage
Fecha17 de enero de 2018
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta MDC Monaco - 20 de mayo de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha20 de mayo de 2017
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2015
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta CNG - 2 de agosto de 2014
VendedorCNG
Fecha2 de agosto de 2014
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Creusy Numismatique - 22 de abril de 2014
VendedorCreusy Numismatique
Fecha22 de abril de 2014
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1864 A en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de septiembre de 2013
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de septiembre de 2013
ConservaciónMS65 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1864. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1864. A es de 200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1864 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1864 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1864. A?

Para vender 20 céntimos del 1864, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1864Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 20 céntimosSubastas numismáticas