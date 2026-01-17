flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1866 BB "Tipo 1864-1866" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1866 BB "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1866 BB "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC843,156

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1866 BB "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (8)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1866 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1649 vendido en la subasta Monnaies d'Antan por EUR 100. La subasta tuvo lugar el 18 de mayo de 2019.

Estado de conservación
Francia 20 céntimos 1866 BB en subasta Numismática Leilões - 26 de junio de 2025
VendedorNumismática Leilões
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
6 $
Precio en la divisa de la subasta 5 EUR
Francia 20 céntimos 1866 BB en subasta Numismática Leilões - 30 de noviembre de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha30 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
5 $
Precio en la divisa de la subasta 5 EUR
Francia 20 céntimos 1866 BB en subasta Numismática Leilões - 24 de enero de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha24 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 BB en subasta Pruvost - 25 de septiembre de 2022
VendedorPruvost
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 BB en subasta Monedalia.es - 30 de noviembre de 2021
VendedorMonedalia.es
Fecha30 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 BB en subasta Inasta - 2 de julio de 2020
VendedorInasta
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 BB en subasta Aste - 28 de marzo de 2019
Francia 20 céntimos 1866 BB en subasta Aste - 28 de marzo de 2019
VendedorAste
Fecha28 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 BB en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2015
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1866. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1866. BB es de 20 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1866 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1866. BB?

Para vender 20 céntimos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

