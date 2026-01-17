flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1867 BB "Tipo 1867-1868" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1867 BB "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1867 BB "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,114,264

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:60 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1867 BB "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (214)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1867 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 125 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 600. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta cgb.fr - 13 de enero de 2026
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
130 $
Precio en la divisa de la subasta 111 EUR
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
18 $
Precio en la divisa de la subasta 15 EUR
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Ibrahim's Collectibles - 21 de diciembre de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha21 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Nihon - 14 de diciembre de 2025
VendedorNihon
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta WDA - MiM - 20 de noviembre de 2025
VendedorWDA - MiM
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Russiancoin - 13 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta GINZA - 11 de octubre de 2025
VendedorGINZA
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de septiembre de 2025
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de septiembre de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Nomisma Aste - 9 de junio de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha9 de junio de 2025
ConservaciónMS64 CCG
Precio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Inasta - 17 de abril de 2025
VendedorInasta
Fecha17 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Palombo - 11 de abril de 2025
VendedorPalombo
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta VL Nummus - 5 de abril de 2025
VendedorVL Nummus
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Numismatica Ferrarese - 30 de marzo de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Schulman - 26 de marzo de 2025
VendedorSchulman
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Numismatica Raponi - 26 de marzo de 2025
VendedorNumismatica Raponi
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta CGMP - 11 de febrero de 2025
VendedorCGMP
Fecha11 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Via - 4 de noviembre de 2024
VendedorVia
Fecha4 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Pesek Auctions - 4 de febrero de 2026
VendedorPesek Auctions
Fecha4 de febrero de 2026
ConservaciónUNC
A la subasta
Francia 20 céntimos 1867 BB en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1867. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1867. BB es de 60 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1867 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1867. BB?

Para vender 20 céntimos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

