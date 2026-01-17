flag
20 céntimos 1853 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1853 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1853 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Nomisma Aste

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC680,103

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1853
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Precio promedio (PROOF):640 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1853 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (51)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1853 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 50 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 5500. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta Nomisma Aste - 23 de noviembre de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta WAG - 9 de noviembre de 2025
VendedorWAG
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
174 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
235 $
Precio en la divisa de la subasta 200 EUR
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta CNG - 11 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha11 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 GENI
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta WAG - 10 de diciembre de 2023
VendedorWAG
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 26 de noviembre de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de diciembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de diciembre de 2022
ConservaciónAU58
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta Münzenonline - 18 de noviembre de 2022
VendedorMünzenonline
Fecha18 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta Sonntag - 30 de noviembre de 2021
VendedorSonntag
Fecha30 de noviembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPF61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta iNumis - 6 de octubre de 2020
VendedoriNumis
Fecha6 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta WAG - 10 de mayo de 2020
VendedorWAG
Fecha10 de mayo de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1853 A en subasta V. GADOURY - 3 de abril de 2020
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de abril de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1853. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1853. A es de 190 USD para las monedas de acuñación regular y de 640 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1853 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1853 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1853. A?

Para vender 20 céntimos del 1853, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

