20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1853
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1800 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1853 "Cabeza grande" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 942 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 3000. La subasta tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017.

Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta Künker - 9 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha9 de octubre de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
2559 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 EUR
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónSP66 PCGS
Precio
2036 $
Precio en la divisa de la subasta 1900 EUR
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 GENI
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónSP65 PCGS
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta Künker - 29 de septiembre de 2023
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta cgb.fr - 7 de marzo de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de marzo de 2023
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónSP64 GENI
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónSP66 PCGS
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta Monnaies d'Antan - 18 de noviembre de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha18 de noviembre de 2017
ConservaciónSP64 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta MDC Monaco - 2 de diciembre de 2016
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de diciembre de 2016
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta Numisor - 29 de octubre de 2015
VendedorNumisor
Fecha29 de octubre de 2015
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta iNumis - 13 de octubre de 2015
VendedoriNumis
Fecha13 de octubre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 20 céntimos 1853 A "Cabeza grande" en subasta Heritage - 24 de abril de 2014
VendedorHeritage
Fecha24 de abril de 2014
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1853. A. "Cabeza grande"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1853. A. "Cabeza grande" es de 1800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1853. "Cabeza grande" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1853 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1853. A. "Cabeza grande"?

Para vender 20 céntimos del 1853, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

