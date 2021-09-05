flag
20 céntimos 1859 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1859 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1859 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,619,689

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1859
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:60 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1859 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1859 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 313 vendido en la subasta WAG online Auktionen oHG por EUR 525. La subasta tuvo lugar el 5 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta WCN - 9 de octubre de 2025
VendedorWCN
Fecha9 de octubre de 2025
ConservaciónAU
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 75 PLN
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 30 de marzo de 2025
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
22 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Katz - 19 de noviembre de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Künker - 11 de mayo de 2022
VendedorKünker
Fecha11 de mayo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Tauler & Fau - 16 de marzo de 2021
VendedorTauler & Fau
Fecha16 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Tauler & Fau - 10 de septiembre de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha10 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Tauler & Fau - 10 de septiembre de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha10 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Heritage - 24 de marzo de 2019
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2019
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Heritage - 24 de marzo de 2019
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2019
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Heritage - 24 de marzo de 2019
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2019
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Aurora Numismatica - 11 de abril de 2017
VendedorAurora Numismatica
Fecha11 de abril de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta iNumis - 11 de octubre de 2016
VendedoriNumis
Fecha11 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Goldberg - 3 de febrero de 2011
VendedorGoldberg
Fecha3 de febrero de 2011
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Cayón - 26 de febrero de 2010
VendedorCayón
Fecha26 de febrero de 2010
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1859 A en subasta Goldberg - 13 de febrero de 2008
VendedorGoldberg
Fecha13 de febrero de 2008
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1859. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1859. A es de 60 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1859 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1859 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1859. A?

Para vender 20 céntimos del 1859, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

