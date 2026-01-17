flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1868 BB "Tipo 1867-1868" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1868 BB "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1868 BB "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC200,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:90 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1868 BB "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (17)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1868 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 553796 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 520. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Aureo & Calicó - 24 de abril de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha24 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
43 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónUNC
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 29 EUR
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta MDC Monaco - 10 de junio de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Coins NB - 23 de abril de 2022
VendedorCoins NB
Fecha23 de abril de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta cgb.fr - 3 de diciembre de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de diciembre de 2019
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Plata Torres - 20 de octubre de 2019
VendedorPlata Torres
Fecha20 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 de marzo de 2019
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Artemide Aste - 2 de septiembre de 2013
VendedorArtemide Aste
Fecha2 de septiembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta iNumis - 4 de junio de 2013
VendedoriNumis
Fecha4 de junio de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta cgb.fr - 24 de abril de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de abril de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta iNumis - 11 de diciembre de 2012
VendedoriNumis
Fecha11 de diciembre de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Eeckhout - 12 de noviembre de 2011
VendedorEeckhout
Fecha12 de noviembre de 2011
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Artemide Aste - 4 de julio de 2010
VendedorArtemide Aste
Fecha4 de julio de 2010
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Heritage - 13 de junio de 2010
VendedorHeritage
Fecha13 de junio de 2010
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1868 BB en subasta Aureo & Calicó - 11 de marzo de 2010
VendedorAureo & Calicó
Fecha11 de marzo de 2010
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1868. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1868. BB es de 90 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1868 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1868. BB?

Para vender 20 céntimos del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

