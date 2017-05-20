flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1863 BB "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1863 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1863 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC397,985

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1863
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:290 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1863 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (14)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1863 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1392 vendido en la subasta Monnaies d'Antan por EUR 800. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta Künker - 7 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
334 $
Precio en la divisa de la subasta 310 EUR
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta cgb.fr - 14 de enero de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
154 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónVF20
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta Jean ELSEN - 18 de marzo de 2023
VendedorJean ELSEN
Fecha18 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta cgb.fr - 28 de julio de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta Künker - 19 de marzo de 2020
VendedorKünker
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta Monnaies d'Antan - 19 de mayo de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de mayo de 2018
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta Palombo - 22 de octubre de 2017
VendedorPalombo
Fecha22 de octubre de 2017
ConservaciónF15 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta Gorny & Mosch - 9 de octubre de 2015
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de octubre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta cgb.fr - 24 de abril de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de abril de 2013
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta cgb.fr - 21 de junio de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de junio de 2012
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1863 BB en subasta Gorny & Mosch - 7 de marzo de 2006
VendedorGorny & Mosch
Fecha7 de marzo de 2006
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1863. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1863. BB es de 290 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1863 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1863 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1863. BB?

Para vender 20 céntimos del 1863, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

