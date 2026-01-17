flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1864 K "Tipo 1864-1866" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1864 K "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1864 K "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC58,360

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1864
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:180 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1864 K "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (7)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1864 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 228 vendido en la subasta Olivier Goujon Numismatique por EUR 294. La subasta tuvo lugar el 21 de mayo de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1864 K en subasta Olivier Goujon - 21 de mayo de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha21 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
328 $
Precio en la divisa de la subasta 294 EUR
Francia 20 céntimos 1864 K en subasta Aureo & Calicó - 14 de diciembre de 2016
VendedorAureo & Calicó
Fecha14 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
101 $
Precio en la divisa de la subasta 95 EUR
Francia 20 céntimos 1864 K en subasta Jesús Vico - 2 de junio de 2016
VendedorJesús Vico
Fecha2 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1864 K en subasta Aureo & Calicó - 25 de mayo de 2016
VendedorAureo & Calicó
Fecha25 de mayo de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1864 K en subasta Aureo & Calicó - 16 de diciembre de 2015
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de diciembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1864 K en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
Francia 20 céntimos 1864 K en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1864 K en subasta Monnaies d'Antan - 17 de mayo de 2013
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de mayo de 2013
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1864. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1864. K es de 180 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1864 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1864 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1864. K?

Para vender 20 céntimos del 1864, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

