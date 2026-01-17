20 céntimos 1867 K "Tipo 1867-1868" (Francia, Napoleón III Bonaparte)
Foto hecha por: Auctiones GmbH
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,835)
- Peso1 g
- Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
- Diámetro16 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC90,566
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoNapoleón III Bonaparte
- Valor nominal20 céntimos
- Año1867
- GobernanteNapoleón III Bonaparte
- Casa de monedaBurdeos
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1867 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 301 vendido en la subasta Auctiones GmbH por CHF 80. La subasta tuvo lugar el 18 de junio de 2017.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1867. K?
Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1867. K es de 40 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1867 con letras K?
La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1867. K?
Para vender 20 céntimos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.