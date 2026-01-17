flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1867 K "Tipo 1867-1868" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1867 K "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1867 K "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Auctiones GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC90,566

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1867 K "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (7)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1867 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 301 vendido en la subasta Auctiones GmbH por CHF 80. La subasta tuvo lugar el 18 de junio de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1867 K en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
26 $
Precio en la divisa de la subasta 22 EUR
Francia 20 céntimos 1867 K en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55
Precio
Francia 20 céntimos 1867 K en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF30 GENI
Precio
11 $
Precio en la divisa de la subasta 10 EUR
Francia 20 céntimos 1867 K en subasta Coin Cabinet - 28 de noviembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 K en subasta Auctiones - 18 de junio de 2017
VendedorAuctiones
Fecha18 de junio de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1867 K en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1867 K en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1867. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1867. K es de 40 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1867 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1867. K?

Para vender 20 céntimos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

