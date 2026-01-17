flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1855 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1855 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1855 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC362,245

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1855
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:140 USD
Precio promedio (PROOF):1300 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1855 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1855 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31352 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 1500. La subasta tuvo lugar el 17 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Frühwald - 10 de enero de 2026
VendedorFrühwald
Fecha10 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
17 $
Precio en la divisa de la subasta 15 EUR
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 8 de enero de 2026
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónAU55
Precio
199 $
Precio en la divisa de la subasta 170 EUR
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 19 de noviembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónXF45
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Künker - 19 de septiembre de 2025
VendedorKünker
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 5 de abril de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónXF45
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Stack's - 17 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha17 de enero de 2025
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónXF45
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Heritage - 26 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta cgb.fr - 5 de septiembre de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta cgb.fr - 27 de abril de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha27 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta V. GADOURY - 3 de abril de 2020
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de abril de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta V. GADOURY - 2 de diciembre de 2017
VendedorV. GADOURY
Fecha2 de diciembre de 2017
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta iNumis - 8 de marzo de 2016
VendedoriNumis
Fecha8 de marzo de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta iNumis - 13 de octubre de 2015
VendedoriNumis
Fecha13 de octubre de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta iNumis - 10 de marzo de 2015
VendedoriNumis
Fecha10 de marzo de 2015
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1855 A en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónAU
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1855. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1855. A es de 140 USD para las monedas de acuñación regular y de 1300 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1855 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1855 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1855. A?

Para vender 20 céntimos del 1855, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

