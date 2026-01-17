flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1866 A "Tipo 1864-1866" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1866 A "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1866 A "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,459,920

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:55 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1866 A "Tipo 1864-1866" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (18)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1866 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 567 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 100. La subasta tuvo lugar el 2 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
19 $
Precio en la divisa de la subasta 16 EUR
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
7 $
Precio en la divisa de la subasta 6 EUR
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Russiancoin - 13 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Katz - 17 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Russiancoin - 3 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Stack's - 18 de mayo de 2023
VendedorStack's
Fecha18 de mayo de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Russiancoin - 15 de octubre de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Russiancoin - 30 de abril de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha30 de abril de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta iNumis - 24 de noviembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Russiancoin - 31 de octubre de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha31 de octubre de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta V. GADOURY - 2 de diciembre de 2017
VendedorV. GADOURY
Fecha2 de diciembre de 2017
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta iNumis - 13 de octubre de 2015
VendedoriNumis
Fecha13 de octubre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Chaponnière - 7 de septiembre de 2014
VendedorChaponnière
Fecha7 de septiembre de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Goldberg - 28 de enero de 2014
VendedorGoldberg
Fecha28 de enero de 2014
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1866 A en subasta Eeckhout - 12 de noviembre de 2011
VendedorEeckhout
Fecha12 de noviembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1866. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1866. A es de 55 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1866 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1866. A?

Para vender 20 céntimos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

