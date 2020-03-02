flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,682,581

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1854
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (48)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1854 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2250 vendido en la subasta Jean ELSEN & ses Fils s.a. por EUR 600. La subasta tuvo lugar el 18 de septiembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
36 $
Precio en la divisa de la subasta 31 EUR
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Patrick Guillard Collection - 28 de mayo de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
85 $
Precio en la divisa de la subasta 75 EUR
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 10 de abril de 2025
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 30 de marzo de 2025
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta WAG - 11 de febrero de 2024
VendedorWAG
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Antivm Numismatica - 29 de diciembre de 2023
VendedorAntivm Numismatica
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Coinhouse - 26 de marzo de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha26 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Katz - 30 de octubre de 2022
VendedorKatz
Fecha30 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Katz - 29 de diciembre de 2021
VendedorKatz
Fecha29 de diciembre de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Monnaies d'Antan - 29 de mayo de 2021
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha29 de mayo de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Katz - 18 de abril de 2021
VendedorKatz
Fecha18 de abril de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Künker - 25 de febrero de 2021
VendedorKünker
Fecha25 de febrero de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Florange - 15 de enero de 2021
VendedorFlorange
Fecha15 de enero de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Coinhouse - 29 de marzo de 2020
VendedorCoinhouse
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Stephen Album - 2 de marzo de 2020
VendedorStephen Album
Fecha2 de marzo de 2020
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Pesek Auctions - 4 de febrero de 2026
VendedorPesek Auctions
Fecha4 de febrero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1854. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1854. A es de 35 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1854 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1854 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1854. A?

Para vender 20 céntimos del 1854, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

