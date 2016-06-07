flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1862 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1862 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1862 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: iNumis

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC53,926

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1862
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:380 USD
Precio promedio (PROOF):890 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1862 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1862 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 652 vendido en la subasta iNumis por EUR 1053. La subasta tuvo lugar el 7 de junio de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónVF25
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónVF20
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónPF65 NGC
Precio
1023 $
Precio en la divisa de la subasta 950 EUR
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónPF65 NGC
Precio
777 $
Precio en la divisa de la subasta 700 EUR
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta cgb.fr - 7 de marzo de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de marzo de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta cgb.fr - 28 de abril de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de abril de 2020
ConservaciónAU53
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta cgb.fr - 4 de junio de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha4 de junio de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta iNumis - 7 de marzo de 2017
VendedoriNumis
Fecha7 de marzo de 2017
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta Gorny & Mosch - 9 de octubre de 2015
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de octubre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta iNumis - 10 de marzo de 2015
VendedoriNumis
Fecha10 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta Rauch - 18 de junio de 2014
VendedorRauch
Fecha18 de junio de 2014
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta Grün - 15 de noviembre de 2013
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta iNumis - 4 de junio de 2013
VendedoriNumis
Fecha4 de junio de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta Heritage Eur - 18 de mayo de 2013
VendedorHeritage Eur
Fecha18 de mayo de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta iNumis - 11 de diciembre de 2012
VendedoriNumis
Fecha11 de diciembre de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1862 A en subasta iNumis - 25 de marzo de 2011
VendedoriNumis
Fecha25 de marzo de 2011
ConservaciónF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1862. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1862. A es de 380 USD para las monedas de acuñación regular y de 890 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1862 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1862 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1862. A?

Para vender 20 céntimos del 1862, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
