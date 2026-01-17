flag
20 céntimos 1860 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1860 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1860 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC6,536,391

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1860
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:95 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1860 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (94)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1860 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 721 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 400. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
64 $
Precio en la divisa de la subasta 55 EUR
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
64 $
Precio en la divisa de la subasta 55 EUR
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Antivm Numismatica - 23 de agosto de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha23 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Stephen Album - 11 de agosto de 2025
VendedorStephen Album
Fecha11 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Antivm Numismatica - 14 de junio de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Bruun Rasmussen - 29 de septiembre de 2024
VendedorBruun Rasmussen
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS60 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta Stephen Album - 23 de julio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha23 de julio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta WAG - 16 de junio de 2024
VendedorWAG
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1860 A en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1860. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1860. A es de 95 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1860 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1860 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1860. A?

Para vender 20 céntimos del 1860, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

