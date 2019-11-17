flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863". Oro (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Variedad: Oro

Anverso 20 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Numismatica Genevensis

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1854
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:43000 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (4)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1854 con marca de ceca A. Oro. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 316 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 70000. La subasta tuvo lugar el 17 de noviembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Palombo - 17 de noviembre de 2019
VendedorPalombo
Fecha17 de noviembre de 2019
ConservaciónSP66 PCGS
Precio
70760 $
Precio en la divisa de la subasta 70000 CHF
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Numismatica Genevensis - 3 de diciembre de 2018
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónSP66 PCGS
Precio
15031 $
Precio en la divisa de la subasta 15000 CHF
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Stack's - 16 de enero de 2007
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Stack's - 16 de enero de 2007
De colección Gund III
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2007
ConservaciónPROOF
Precio
******
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Sotheby's - 1 de julio de 1982
Francia 20 céntimos 1854 A en subasta Sotheby's - 1 de julio de 1982
De colección Brand
VendedorSotheby's
Fecha1 de julio de 1982
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1854. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 20 céntimos del 1854. A es de 43000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1854 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1854 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1854. A?

Para vender 20 céntimos del 1854, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

