FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1856 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1856 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1856 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Via GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC603,156

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:210 USD
Precio promedio (PROOF):2400 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1856 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (15)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1856 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 777 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 8000. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Via - 22 de junio de 2025
VendedorVia
Fecha22 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónSP64 PCGS
Precio
688 $
Precio en la divisa de la subasta 650 EUR
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Via - 26 de marzo de 2021
VendedorVia
Fecha26 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Via - 1 de julio de 2020
VendedorVia
Fecha1 de julio de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Tauler & Fau - 10 de septiembre de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha10 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Palombo - 22 de octubre de 2016
VendedorPalombo
Fecha22 de octubre de 2016
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta iNumis - 11 de octubre de 2016
VendedoriNumis
Fecha11 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Stack's - 14 de enero de 2015
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2015
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Stack's - 14 de enero de 2014
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2014
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2012
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2012
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Eeckhout - 12 de noviembre de 2011
VendedorEeckhout
Fecha12 de noviembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1856 A en subasta Heritage - 9 de mayo de 2010
VendedorHeritage
Fecha9 de mayo de 2010
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1856. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1856. A es de 210 USD para las monedas de acuñación regular y de 2400 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1856 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1856. A?

Para vender 20 céntimos del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

