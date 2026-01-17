flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1860 BB "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1860 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1860 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Inasta Spa

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,986,177

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1860
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:100 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1860 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (30)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1860 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 566 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 450. La subasta tuvo lugar el 2 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Antivm Numismatica - 9 de noviembre de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Numismatica Ferrarese - 30 de marzo de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
76 $
Precio en la divisa de la subasta 70 EUR
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Antivm Numismatica - 29 de diciembre de 2023
VendedorAntivm Numismatica
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Antivm Numismatica - 29 de diciembre de 2023
VendedorAntivm Numismatica
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Inasta - 15 de noviembre de 2023
VendedorInasta
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta MDC Monaco - 10 de junio de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Numismatica Ferrarese - 24 de septiembre de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha24 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Inasta - 25 de junio de 2022
VendedorInasta
Fecha25 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Inasta - 1 de marzo de 2022
VendedorInasta
Fecha1 de marzo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Numismatica Ferrarese - 20 de febrero de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha20 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Numismatica Ferrarese - 24 de octubre de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha24 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Nomisma - 23 de julio de 2021
VendedorNomisma
Fecha23 de julio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Numismatica Ferrarese - 9 de mayo de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Inasta - 27 de abril de 2021
VendedorInasta
Fecha27 de abril de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Coinhouse - 28 de marzo de 2021
VendedorCoinhouse
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Heritage Eur - 20 de noviembre de 2020
VendedorHeritage Eur
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Inasta - 6 de noviembre de 2020
VendedorInasta
Fecha6 de noviembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Nomisma - 4 de junio de 2020
VendedorNomisma
Fecha4 de junio de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 céntimos 1860 BB en subasta Inasta - 15 de mayo de 2020
VendedorInasta
Fecha15 de mayo de 2020
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1860. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1860. BB es de 100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1860 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1860 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1860. BB?

Para vender 20 céntimos del 1860, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

