FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1868 A "Tipo 1867-1868" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1868 A "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1868 A "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0268 oz) 0,835 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC352,510

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1868 A "Tipo 1867-1868" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (6)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1868 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 500 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 450. La subasta tuvo lugar el 12 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1868 A en subasta Katz - 19 de noviembre de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
12 $
Precio en la divisa de la subasta 11 EUR
Francia 20 céntimos 1868 A en subasta Goldberg - 29 de septiembre de 2021
Francia 20 céntimos 1868 A en subasta Goldberg - 29 de septiembre de 2021
VendedorGoldberg
Fecha29 de septiembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
90 $
Precio en la divisa de la subasta 90 USD
Francia 20 céntimos 1868 A en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1868 A en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 céntimos 1868 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1868 A en subasta Heritage Eur - 24 de mayo de 2014
VendedorHeritage Eur
Fecha24 de mayo de 2014
ConservaciónAU
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1868. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1868. A es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1868 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1868. A?

Para vender 20 céntimos del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

