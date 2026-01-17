flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 céntimos 1857 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 20 céntimos 1857 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 20 céntimos 1857 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso1 g
  • Plata pura (0,0289 oz) 0,9 g
  • Diámetro15 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC840,139

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal20 céntimos
  • Año1857
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:340 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 céntimos 1857 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (18)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 céntimos de 1857 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 617679 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 500. La subasta tuvo lugar el 8 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta BAC - 16 de diciembre de 2025
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta BAC - 26 de agosto de 2025
VendedorBAC
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta BAC - 22 de abril de 2025
VendedorBAC
Fecha22 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
539 $
Precio en la divisa de la subasta 500 EUR
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta BAC - 14 de diciembre de 2022
VendedorBAC
Fecha14 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta BAC - 6 de julio de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta cgb.fr - 26 de abril de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de abril de 2022
ConservaciónMS63
Precio
314 $
Precio en la divisa de la subasta 293 EUR
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta BAC - 2 de marzo de 2022
VendedorBAC
Fecha2 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta WAG - 5 de septiembre de 2021
VendedorWAG
Fecha5 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta cgb.fr - 8 de diciembre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de diciembre de 2020
ConservaciónMS63
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta Aureo & Calicó - 2 de julio de 2020
VendedorAureo & Calicó
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta cgb.fr - 16 de junio de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha16 de junio de 2020
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta Rauch - 24 de marzo de 2017
VendedorRauch
Fecha24 de marzo de 2017
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta Gorny & Mosch - 9 de octubre de 2015
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de octubre de 2015
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta iNumis - 14 de octubre de 2014
VendedoriNumis
Fecha14 de octubre de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta Grün - 15 de noviembre de 2013
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 céntimos 1857 A en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 20 céntimos del 1857. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 céntimos del 1857. A es de 340 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 céntimos del 1857 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 céntimos del 1857 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 céntimos del 1857. A?

Para vender 20 céntimos del 1857, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

