ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Каталог монет Георга V (1910-1936)

Всего добавлено монет: 13

Период чеканки Георга V
Каталог монетГеорг V1910-1936
coinЗолото
Монеты Георга V с ценами и описанием

ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1927 SA
Gold$620-3417Coin photoCoin photo
RSA, George V
Half Sovereign 1926 SA
Gold$390-377Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1923 SA
Gold$23,000$3,5004105Coin photoCoin photo
RSA, George V
Half Sovereign 1925 SA
Gold$310-391Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1924 SA
Gold$7,700-162Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1929 SA
Gold$680-4229Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1925 SA
Gold$720-5242Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1931 SA
Gold$650-3301Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1930 SA
Gold$510-8169Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1926 SA
Gold$540-2188Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1932 SA
Gold$560-2159Coin photoCoin photo
RSA, George V
Sovereign 1928 SA
Gold$760$57,0003301Coin photoCoin photo
RSA, George V
Half Sovereign 1923 SA
Gold$890$1,900061
