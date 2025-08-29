flag
Соверен 1932 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1932 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1932 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Warszawskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,066,680

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1932
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:560 USD
График аукционных продаж Соверен 1932 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (157)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1932 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 12 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - 8 декабря 2024
ПродавецCasa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Дата8 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Münzenonline - 22 ноября 2024
ПродавецMünzenonline
Дата22 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage - 8 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата8 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 1 августа 2024
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата1 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Coin Cabinet - 26 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1932 SA на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
******
Где купить?
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1932 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1932 года с буквами SA составляет 560 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1932 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1932 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1932 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1932 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
