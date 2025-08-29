flag
Соверен 1925 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1925 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1925 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,086,264

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1925
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
ЮАР Соверен 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1925 SA на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
ЮАР Соверен 1925 SA на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
ЮАР Соверен 1925 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1925 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1925 года с буквами SA составляет 720 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1925 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1925 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1925 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1925 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

