Соверен 1926 года SA (ЮАР, Георг V)

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1926 года SA? По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1926 года с буквами SA составляет 540 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1926 года с буквами SA? Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1926 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.