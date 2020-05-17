flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Соверен 1926 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1926 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1926 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC11,107,611

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1926
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:540 USD
График аукционных продаж Соверен 1926 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (186)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1926 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
802 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Stack's - 16 мая 2025
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Stack's - 16 мая 2025
ПродавецStack's
Дата16 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе AURORA - 15 мая 2025
ПродавецAURORA
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 78000 RUB
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Tennants Auctioneers - 7 мая 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата7 мая 2025
СохранностьXF
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Russiancoin - 20 февраля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Numismad Dr. Dominik Elkowicz - 29 декабря 2024
ПродавецNumismad Dr. Dominik Elkowicz
Дата29 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Russiancoin - 28 ноября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата28 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
ПродавецSoler y Llach
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 7 ноября 2024
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата7 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Russiancoin - 31 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата31 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1926 SA на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1926 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1926 года с буквами SA составляет 540 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1926 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1926 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1926 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1926 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

