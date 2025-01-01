flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Монеты ЮАР 1926 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1926 SA
Средняя цена540 $
Продажи
2188
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1926 SA
Средняя цена390 $
Продажи
377
