1/2 соверена 1926 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1926 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1926 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC808,540

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1926
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:390 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1926 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 соверена 1926 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 1500 GBP. Торги состоялись 15 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
1829 $
Цена в валюте аукциона 1450 GBP
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Heritage - 9 января 2025
ПродавецHeritage
Дата9 января 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Heritage - 5 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата5 октября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Stack's - 25 августа 2023
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Stack's - 25 августа 2023
ПродавецStack's
Дата25 августа 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Stephen Album - 21 мая 2023
ПродавецStephen Album
Дата21 мая 2023
СохранностьAU
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1926 SA на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1926 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1926 года с буквами SA составляет 390 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 413,69 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1926 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 соверена 1926 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1926 года со знаком SA?

Для продажи 1/2 соверена 1926 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
