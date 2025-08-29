1/2 соверена 1926 года SA (ЮАР, Георг V)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC808,540
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодГеорг V
- Номинал1/2 соверена
- Год1926
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворПретория
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 соверена 1926 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 1500 GBP. Торги состоялись 15 июня 2017.
Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1926 года SA?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1926 года с буквами SA составляет 390 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 413,69 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1926 года с буквами SA?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 соверена 1926 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1926 года со знаком SA?
Для продажи 1/2 соверена 1926 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.