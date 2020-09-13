flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Соверен 1931 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1931 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1931 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC8,511,792

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1931
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:650 USD
График аукционных продаж Соверен 1931 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (298)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1931 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 3800 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе AVA Auctions Ltd - 22 июня 2025
ПродавецAVA Auctions Ltd
Дата22 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьAU
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе AURORA - 15 мая 2025
ПродавецAURORA
Дата15 мая 2025
СохранностьMS63 NRG
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьAU
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Numismática Leilões - 8 мая 2025
ПродавецNumismática Leilões
Дата8 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата24 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе AURORA - 27 февраля 2025
ПродавецAURORA
Дата27 февраля 2025
СохранностьMS63 NRG
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Nihon - 15 декабря 2024
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 13 декабря 2024
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1931 SA на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1931 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1931 года с буквами SA составляет 650 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1931 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1931 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1931 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1931 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
