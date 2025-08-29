flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 соверена 1925 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1925 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1925 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC946,615

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1925
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:310 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1925 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 соверена 1925 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2100 GBP. Торги состоялись 15 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Stack's - 27 февраля 2025
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Stack's - 27 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата27 февраля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
1262 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Soler y Llach - 8 ноября 2024
ПродавецSoler y Llach
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Cayón - 17 июля 2024
ПродавецCayón
Дата17 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Numismática Leilões - 19 июня 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата19 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Numismática Leilões - 19 июня 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата19 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 26 апреля 2024
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата26 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Numismatica Italia - 16 февраля 2024
ПродавецNumismatica Italia
Дата16 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
К аукциону
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
К аукциону
ЮАР 1/2 соверена 1925 SA на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1925 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1925 года с буквами SA составляет 310 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 413,69 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1925 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 соверена 1925 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1925 года со знаком SA?

Для продажи 1/2 соверена 1925 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
