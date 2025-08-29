flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 соверена 1923 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1923 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1923 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF655

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1923
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:890 USD
Средняя цена (PROOF):1900 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1923 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 соверена 1923 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 22925 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48875 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьPF58 NGC
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьPF65 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьPF58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Coin Cabinet - 28 сентября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 сентября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе DNW - 9 марта 2022
ПродавецDNW
Дата9 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 19 января 2022
ПродавецHeritage
Дата19 января 2022
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Schulman - 17 июня 2021
ПродавецSchulman
Дата17 июня 2021
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе London Coins - 6 сентября 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 сентября 2020
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 7 августа 2020
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 7 августа 2020
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2020
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2020
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2020
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 соверена 1923 SA на аукционе London Coins - 1 марта 2020
ПродавецLondon Coins
Дата1 марта 2020
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1923 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1923 года с буквами SA составляет 890 USD для регулярного чекана и 1900 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 413,69 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1923 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 соверена 1923 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1923 года со знаком SA?

Для продажи 1/2 соверена 1923 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет Георга VМонеты ЮАР 1923 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы