ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Монеты ЮАР 1923 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1923 SA
Средняя цена23000 $
Продажи
4105
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1923 SA
Средняя цена890 $
Продажи
061
