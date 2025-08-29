Соверен 1923 года SA (ЮАР, Георг V)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC64
- Тираж PROOF655
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодГеорг V
- НоминалСоверен
- Год1923
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворПретория
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1923 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 33364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 52800 USD. Торги состоялись 13 января 2025.
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1923 года SA?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1923 года с буквами SA составляет 23000 USD для регулярного чекана и 3500 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1923 года с буквами SA?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1923 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1923 года со знаком SA?
Для продажи соверен 1923 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.