flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Соверен 1923 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1923 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1923 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC64
  • Тираж PROOF655

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1923
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:23000 USD
Средняя цена (PROOF):3500 USD
График аукционных продаж Соверен 1923 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1923 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 33364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 52800 USD. Торги состоялись 13 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF66 CAMEO PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF65 CAMEO PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS66 PL PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьPF64 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
1383 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 сентября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 сентября 2024
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2023
СохранностьPF65 CAMEO PCGS
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьPF64 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 марта 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 марта 2023
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе St James’s - 1 марта 2023
ПродавецSt James’s
Дата1 марта 2023
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
******
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе Coin Cabinet - 28 сентября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 сентября 2022
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
******
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF66 CAMEO PCGS
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS66 PL PCGS
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF65 CAMEO PCGS
ЮАР Соверен 1923 SA на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьPF64 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1923 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1923 года с буквами SA составляет 23000 USD для регулярного чекана и 3500 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1923 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1923 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1923 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1923 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

