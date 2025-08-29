flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Соверен 1927 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1927 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1927 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,379,704

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1927
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:620 USD
График аукционных продаж Соверен 1927 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (414)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1927 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 25087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Heritage - 14 августа 2025
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Heritage - 14 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата14 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Heritage Eur - 19 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата19 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата24 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 марта 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Coin Cabinet - 4 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Roxbury’s - 31 января 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата31 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1927 SA на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 18 января 2025
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата18 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1927 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1927 года с буквами SA составляет 620 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1927 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1927 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1927 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1927 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

