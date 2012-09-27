flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Соверен 1929 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1929 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1929 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC12,024,107

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1929
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:680 USD
График аукционных продаж Соверен 1929 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (225)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1929 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 44000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьSP64 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
1142 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата24 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
680 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1929 SA на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1929 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1929 года с буквами SA составляет 680 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1929 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1929 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1929 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1929 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
