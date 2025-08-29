flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Соверен 1930 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1930 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1930 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,027,756

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1930
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:510 USD
График аукционных продаж Соверен 1930 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1930 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99283 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2220 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
662 $
Цена в валюте аукциона 525 GBP
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Russiancoin - 20 февраля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
709 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьXF
Цена
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе CNG - 23 января 2025
ПродавецCNG
Дата23 января 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Russiancoin - 28 ноября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата28 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Russiancoin - 31 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата31 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 16 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Russiancoin - 5 сентября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата5 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Где купить?
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
К аукциону
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
К аукциону
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2025
СохранностьMS64 PCGS
К аукциону
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьUNC
К аукциону
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону
ЮАР Соверен 1930 SA на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2025
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1930 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1930 года с буквами SA составляет 510 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1930 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1930 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1930 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1930 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет Георга VМонеты ЮАР 1930 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы