Соверен 1924 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1924 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1924 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,184

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1924
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7700 USD
График аукционных продаж Соверен 1924 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1924 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе Stack's Bowers за 48750 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
6715 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
33600 $
Цена в валюте аукциона 33600 USD
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Aurora Numismatica - 9 октября 2024
ПродавецAurora Numismatica
Дата9 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе St James’s - 27 марта 2024
ПродавецSt James’s
Дата27 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Coin Cabinet - 28 мая 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 мая 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Heritage - 5 января 2023
ПродавецHeritage
Дата5 января 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе St James’s - 22 сентября 2022
ПродавецSt James’s
Дата22 сентября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Goldberg - 30 июня 2022
ПродавецGoldberg
Дата30 июня 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Chaponnière - 21 мая 2022
ПродавецChaponnière
Дата21 мая 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Heritage - 19 января 2022
ПродавецHeritage
Дата19 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
ЮАР Соверен 1924 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1924 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1924 года с буквами SA составляет 7700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1924 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1924 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1924 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1924 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
