Соверен 1928 года SA (ЮАР, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1928 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VРеверс монеты - Соверен 1928 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC18,235,057

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1928
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:760 USD
Средняя цена (PROOF):57000 USD
График аукционных продаж Соверен 1928 года SA - цена золотой монеты - ЮАР, Георг V
Цены на аукционах (298)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты соверен 1928 года со знаком SA. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 25093 проданному на аукционе Heritage Auctions за 184000 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF64 BN NGC
Цена
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Mowbray Collectables - 24 июня 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата24 июня 2025
СохранностьXF
Цена
1250 NZD
Цена в валюте аукциона 1250 NZD
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
2350 $
Цена в валюте аукциона 1750 GBP
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата24 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Auction World - 20 октября 2024
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Tennants Auctioneers - 9 октября 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе CoinsNB - 5 октября 2024
ПродавецCoinsNB
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
ЮАР Соверен 1928 SA на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Где купить?
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1928 года SA?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1928 года с буквами SA составляет 760 USD для регулярного чекана и 57000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 827,03 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1928 года с буквами SA?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты соверен 1928 года с буквами SA основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1928 года со знаком SA?

Для продажи соверен 1928 года SA мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
