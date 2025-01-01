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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Серебряные монеты 3 крейцера Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

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3 крейцера 1827

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1827ST031827G04
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3 крейцера 1827-1831

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1827ST001828ST021828EK021829S001830EK0141831EK05
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3 крейцера 1831-1837

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1831051832081833026183409183505183601183702
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3 крейцера 1838

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1838357,972018
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