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Саксен-Кобург-Гота
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Эрнст II
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Цена монет Саксен-Кобург-Гота
Эрнст I
3 крейцера
Серебряные монеты 3 крейцера Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота
3 крейцера 1827
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1827
ST
0
3
1827
G
0
4
3 крейцера 1827-1831
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1827
ST
0
0
1828
ST
0
2
1828
EK
0
2
1829
S
0
0
1830
EK
0
14
1831
EK
0
5
3 крейцера 1831-1837
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1831
0
5
1832
0
8
1833
0
26
1834
0
9
1835
0
5
1836
0
1
1837
0
2
3 крейцера 1838
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1838
357,972
0
18
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