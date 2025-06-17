Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
3 крейцера 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,243)
- Вес1,503 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 крейцера
- Год1835
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1835 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2961 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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