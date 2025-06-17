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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1835
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1835 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2961 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1835 на аукционе Künker - 24 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1835 на аукционе Grün - 21 ноября 2014
ПродавецGrün
Дата21 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1835 на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1835 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1835 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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