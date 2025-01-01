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Саксен-Кобург-Гота
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1835
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1835 года
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Талер 1835
Средняя цена
7200 $
Продажи
0
49
1 гульден 1835 HF
Средняя цена
420 $
Продажи
0
6
20 крейцеров 1835
Средняя цена
230 $
Продажи
0
22
10 крейцеров 1835
Средняя цена
190 $
Продажи
0
9
6 крейцеров 1835
Средняя цена
55 $
Продажи
0
11
3 крейцера 1835
Средняя цена
140 $
Продажи
0
5
Медные монеты
2 пфеннига 1835
Средняя цена
60 $
Продажи
0
7
1 1/2 пфеннига 1835
Средняя цена
120 $
Продажи
0
21
1 пфенниг 1835
Средняя цена
45 $
Продажи
0
4
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