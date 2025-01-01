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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1835 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1835
Средняя цена7200 $
Продажи
049
Аверс
Реверс
1 гульден 1835 HF
Средняя цена420 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1835
Средняя цена230 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1835
Средняя цена190 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1835
Средняя цена55 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
3 крейцера 1835
Средняя цена140 $
Продажи
05

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1835
Средняя цена60 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1 1/2 пфеннига 1835
Средняя цена120 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1835
Средняя цена45 $
Продажи
04
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