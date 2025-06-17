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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

20 крейцеров 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1835
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1728 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 февраля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 февраля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Dorotheum - 12 мая 2023
ПродавецDorotheum
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Heritage - 29 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Sonntag - 1 июня 2021
ПродавецSonntag
Дата1 июня 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе WAG - 7 июня 2020
ПродавецWAG
Дата7 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Heritage - 25 октября 2015
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Heritage - 25 октября 2015
ПродавецHeritage
Дата25 октября 2015
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Möller - 1 июня 2015
ПродавецMöller
Дата1 июня 2015
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Stephen Album - 20 сентября 2014
ПродавецStephen Album
Дата20 сентября 2014
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Höhn - 20 апреля 2013
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1835 на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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