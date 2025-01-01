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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Серебряные монеты 20 крейцеров Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

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20 крейцеров 1827-1830

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1827ST051828ST0101828EK061830EK016
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20 крейцеров 1831-1836

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
183102618340618350221836043
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