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Саксен-Кобург-Гота
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1827-1870
Эрнст I
1827-1844
Эрнст II
1845-1870
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Цена монет Саксен-Кобург-Гота
Эрнст I
20 крейцеров
Серебряные монеты 20 крейцеров Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота
20 крейцеров 1827-1830
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1827
ST
0
5
1828
ST
0
10
1828
EK
0
6
1830
EK
0
16
20 крейцеров 1831-1836
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1831
0
26
1834
0
6
1835
0
22
1836
0
43
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Саксен-Кобург-Готские монеты номиналом 20 крейцеров
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