Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
20 крейцеров 1831 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1831
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1831 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3476 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 750 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
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