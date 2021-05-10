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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

20 крейцеров 1831 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1831
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1831 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3476 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 750 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 марта 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Sonntag - 10 декабря 2024
ПродавецSonntag
Дата10 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Cieszyńskie CN - 5 ноября 2023
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Cieszyńskie CN - 5 ноября 2023
ПродавецCieszyńskie CN
Дата5 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Grün - 11 мая 2021
ПродавецGrün
Дата11 мая 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Felzmann - 3 июля 2019
ПродавецFelzmann
Дата3 июля 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Möller - 2 ноября 2018
ПродавецMöller
Дата2 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Höhn - 13 сентября 2018
ПродавецHöhn
Дата13 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Teutoburger - 3 декабря 2016
ПродавецTeutoburger
Дата3 декабря 2016
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1831 на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьXF
Цена
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