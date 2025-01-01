Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Саксен-Кобург-Гота
Период:
1827-1870
1827-1870
Эрнст I
1827-1844
Эрнст II
1845-1870
Главная
Каталог
Саксен-Кобург-Гота
1831
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1831 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Серебро
Золотые монеты
Дукат 1831 EK
Средняя цена
6100 $
Продажи
0
8
Серебряные монеты
1 гульден 1831
Средняя цена
740 $
Продажи
0
9
20 крейцеров 1831
Средняя цена
300 $
Продажи
0
26
10 крейцеров 1831
Средняя цена
290 $
Продажи
0
9
6 крейцеров 1831
Средняя цена
85 $
Продажи
0
4
3 крейцера 1831 EK
Средняя цена
170 $
Продажи
0
5
3 крейцера 1831
Средняя цена
130 $
Продажи
0
5
1 крейцер 1831
Средняя цена
140 $
Продажи
0
4
Категория
Год
Поиск