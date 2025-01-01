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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1831 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1831 EK
Средняя цена6100 $
Продажи
08

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1831
Средняя цена740 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1831
Средняя цена300 $
Продажи
026
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1831
Средняя цена290 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1831
Средняя цена85 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
3 крейцера 1831 EK
Средняя цена170 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
3 крейцера 1831
Средняя цена130 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
1 крейцер 1831
Средняя цена140 $
Продажи
04
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