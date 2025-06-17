Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 крейцер 1831 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,125)
- Вес0,799 гр
- Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
- Диаметр13,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 крейцер
- Год1831
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1831 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2407 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 260 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.
Сохранность
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