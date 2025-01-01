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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Серебряные монеты 1 крейцер Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

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1 крейцер 1827

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1827ST06
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1 крейцер 1827-1830

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1827ST041828ST001828EK011829EK031830EK03
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1 крейцер 1831-1837

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
183104183203183302183400183601183701
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