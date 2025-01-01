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Саксен-Кобург-Гота
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Эрнст I
1827-1844
Эрнст II
1845-1870
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Цена монет Саксен-Кобург-Гота
Эрнст I
1 крейцер
Серебряные монеты 1 крейцер Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота
1 крейцер 1827
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1827
ST
0
6
1 крейцер 1827-1830
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1827
ST
0
4
1828
ST
0
0
1828
EK
0
1
1829
EK
0
3
1830
EK
0
3
1 крейцер 1831-1837
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1831
0
4
1832
0
3
1833
0
2
1834
0
0
1836
0
1
1837
0
1
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