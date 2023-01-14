Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 крейцер 1828 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1828 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе VL Nummus за 400 EUR. Торги состоялись 14 января 2023.
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