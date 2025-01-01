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Саксен-Кобург-Гота
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1828
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1828 года
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Серебряные монеты
Талер 1828
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
6
20 крейцеров 1828 ST
Средняя цена
300 $
Продажи
0
10
20 крейцеров 1828 EK
Средняя цена
180 $
Продажи
0
6
6 крейцеров 1828 ST
Средняя цена
—
Продажи
0
0
6 крейцеров 1828 EK
Средняя цена
110 $
Продажи
0
14
3 крейцера 1828 ST
Средняя цена
75 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1828 EK
Средняя цена
95 $
Продажи
0
2
1 крейцер 1828 ST
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1828 EK
Средняя цена
430 $
Продажи
0
1
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