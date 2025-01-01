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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1828 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1828
Средняя цена16000 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1828 ST
Средняя цена300 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1828 EK
Средняя цена180 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1828 ST
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1828 EK
Средняя цена110 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
3 крейцера 1828 ST
Средняя цена75 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1828 EK
Средняя цена95 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 крейцер 1828 ST
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 крейцер 1828 EK
Средняя цена430 $
Продажи
01
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